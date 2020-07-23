Трижды разведённая Екатерина Климова вновь обрела любовь

23.07.2020, 9:09, Разное

Екатерина Климова, 42-летняя российская актриса театра и кино, в прошлом трижды была замужем. Несмотря на не сложившиеся браки, она решила попробовать начать ещё одни отношения.

Екатерина Климова, прославившаяся ролью в фильме «Мы из будущего», три раза была замужем, последний её развод с бывшим супругом Гелой Месхи произошёл год назад. После этого актриса целый год публично не рассказывала о своей личной жизни, однако поклонникам уже было известно, что она снова в отношениях.

Однако в одном из интервью Екатерина Климова всё же намекнула на то, что сейчас у неё есть любимый человек. Девушка не пояснила подробностей, чтобы новые отношения не стали темой для обсуждения:

«Да, я не замужем, но это не значит, что я одинока. Не хочу делать из этого очередную сенсацию», – сказала она в интервью для журнала «ОК!».

Актриса поддерживает дружеские отношения с бывшими супругами, ведь от каждого из них у неё есть дети. От первого брака с Ильёй Хорошиловым появилась на свет дочь Елизавета. От второго мужа Игоря Петренко родились мальчики Корней и Матвей. Третий бывший супруг Гела Месхи, развод с которым произошёл по предполагаемой причине измены с другой актрисой, подарил Екатерине Климовой девочку Бэллу. Звезда допускает возможность рождения и пятого ребёнка, но только в том случае, если у неё будет мужчина, от которого она захочет родить.