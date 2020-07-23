 

Трижды разведённая Екатерина Климова вновь обрела любовь

23.07.2020, 9:09, Разное

Екатерина Климова, 42-летняя российская актриса театра и кино, в прошлом трижды была замужем. Несмотря на не сложившиеся браки, она решила попробовать начать ещё одни отношения.
Екатерина Климова, прославившаяся ролью в фильме «Мы из будущего», три раза была замужем, последний её развод с бывшим супругом Гелой Месхи произошёл год назад. После этого актриса целый год публично не рассказывала о своей личной жизни, однако поклонникам уже было известно, что она снова в отношениях.

Однако в одном из интервью Екатерина Климова всё же намекнула на то, что сейчас у неё есть любимый человек. Девушка не пояснила подробностей, чтобы новые отношения не стали темой для обсуждения:

«Да, я не замужем, но это не значит, что я одинока. Не хочу делать из этого очередную сенсацию», – сказала она в интервью для журнала «ОК!».

Актриса поддерживает дружеские отношения с бывшими супругами, ведь от каждого из них у неё есть дети. От первого брака с Ильёй Хорошиловым появилась на свет дочь Елизавета. От второго мужа Игоря Петренко родились мальчики Корней и Матвей. Третий бывший супруг Гела Месхи, развод с которым произошёл по предполагаемой причине измены с другой актрисой, подарил Екатерине Климовой девочку Бэллу. Звезда допускает возможность рождения и пятого ребёнка, но только в том случае, если у неё будет мужчина, от которого она захочет родить.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / Японские ученые научились опылять растения мыльными пузырями

15.07 / В Екатеринбурге троих полицейских посадят в тюрьму за изнасилование

07.07 / Медики: Употребление авокадо способствует снижению холестерина

13.05 / Что произошло за ночь 13 мая

31.05 / “Батут работает”: запустивший космический корабль Маск посмеялся над словами Рогозина

15.06 / Мнение: Black Trance Leaders

20.05 / Мнение: О невольном перехвате стратегического лидерства у Америки

22.07 / Мнение: Экстремисткий парадокс

09.07 / Оксана Федорова раскрыла секрет семейного счастья

21.05 / Мария Порошина в честь дня рождения Гоши Куценко обнародовала редкое видео с ним

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска