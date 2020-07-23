Употребление томатов снижет негативное воздействие никотина на организм

23.07.2020, 8:53, Разное

Последние исследования показали, что наличие в помидорах вещества ликопин защищает здоровье человека от влияния сигарет. Помимо этого, специалисты отметили, что это вещество положительно влияет и на другие системы организма.

В составе томатов исследователи нашли липокин, который способен выработать резистентность к развитию сердечно-сосудистых заболеваний путем защиты артерий от накопления холестерина. Также наличие антиоксидантов в этом овоще способствует снижению воспалительных процессов в сосудах.

Кроме того, медики призывают употреблять разные блюда из томатов людям с плохим зрением. Благодаря наличию бета-каротина улучшается состояние зрения как у людей страдающий миопией или гиперметропией. Также этот овощ снижает риск возникновения рака легких. Врачи рекомендуют избавиться от потребления никотина и регулярно заниматься спортом.