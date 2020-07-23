 

Китайский зонд для исследования Марса вышел на заданную орбиту

23.07.2020, 8:51, Новости дня

Китай признал успешным запуск своего первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1», который состоялся в четверг с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай) при помощи тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5», сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, примерно через 36 минут после начала полета зонд успешно вышел на заданную орбиту, передает ТАСС.

Напомним, ранее в четверг тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с первым зондом Китая для изучения Марса «Тяньвэнь-1» стартовала с космодрома Вэньчан.





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