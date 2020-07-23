Выпали в осадок

23.07.2020, 8:45, Разное

Дождь, который так ждали в Свердловской области, едва не утопил целый город.

Последние несколько дней жители города Нижние Серги изнывали от жары. Два дня подряд МЧС присылало сообщения, что в Свердловской области возможен сильный дождь с ветром, и он действительно где-то лил — но только не здесь. А потом он, наконец, пришел, но лучше бы не приходил: за один час стихия смыла центральную часть города, а тихие и мелкие речушки превратились в полноводные и грозные потоки.

Потоп в Нижних Сергах начался около шести вечера 20 июля. По предварительным данным, в течение часа выпало 120 процентов месячной нормы осадков. Реки Заставка и Серебрянка, которые еще утром можно было спокойно перейти вброд, набрались силы и затопили ближайшие улицы. Течением унесло гаражи, автомобили и части домов.

Никто из местных не был готов к таким событиям. Пожилые нижнесергинцы говорят, что нечто подобное было лет семьдесят назад.

— Течением смыло дом моих родителей на улице Жукова в центре города, — рассказала «Новой» жительница Нижних Сергов Юлианна Маршакова. — По оценке МЧС, дом восстановлению не подлежит.

Земельный участок возле дома теперь не пригоден ни для застройки, ни для огорода. Это сложно понять, ведь дом находился в 200–300 метрах от речки.

Родители Юлианны уже сутки не могут прийти в себя. Еще вчера у них был каменный дом и ухоженные сад и огород, а сегодня здесь — бурная река. По счастливой случайности в момент затопления супругов Тверитиных не было дома. Отец, терапевт-педиатр, был на дежурстве в больнице, а мама за 10 минут до происшествия выехала из двора на авто — она повезла гостивших у них друзей в другой город. Дома осталась лишь собака. Каким-то образом ей удалось выжить, всю ночь она плавала, а утром ее достали спасатели.

— Дом каменный, мы были уверены, что он многое выдержит, — недоумевает Юлианна. — Даже не предполагали, что здесь возможно такое масштабное наводнение.

По данным МЧС Свердловской области, подтоплены 63 жилых дома, в которых проживает 189 человек, а также четыре административных здания. Потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередач, разрушены три пешеходных моста, один автомобильный мост.

— Когда начало сильно топить, везде погас свет, — вспоминает местный житель Сергей Осташин. — Электричество ремонтируют уже больше суток. Я живу в пятиэтажке рядом с речкой. Нам повезло, вода не дошла, но мы наблюдали, как она смыла частный сектор, как снесла мост. Специалисты МЧС и чиновники сегодня нам говорили, что причины наводнения сугубо природные, повлиять на это или проконтролировать невозможно. На мой взгляд, повлиять могло что угодно. Тот же мусор, который люди оставляют на берегу или бросают в реку. Все это захламляет русло, сами по себе строятся какие-то баррикады и плотины. А потом в какой-то момент под напором воды все рушится, и поток становится лишь сильнее.

Фото: Анастасия Округина / для «Новой»

Сергей рассказал, что весь вечер они с соседями помогали людям, чьи дома подтопило. Разбирали завалы, вывозили мусор. Очень скоро приехали и первые спасатели, и волонтеры.

Как сообщили в областном управлении МЧС, на территории Нижнесергинского городского поселения введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Всего в ликвидации последствий паводка задействованы 390 человек и 59 единиц техники.

Ликвидация последствий наводнения. Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

— Пострадал наш деревянный дом, все постройки, баня, огород попросту смыло, — сетует Ксения Ананьина. — Живем здесь с 2006 года. Ни разу такого не было. Вода еще не ушла, полный подпол. Скотина, к счастью, не погибла, отвели к соседке, приютила она их. Весь день ведрами из погреба таскаем воду на улицу.

Днем, 21 июля, президент РФ направил в Нижние Серги Евгения Зиничева, главу МЧС. Узнав о возможном госте, в пострадавший город сразу выехали губернатор Евгений Куйвашев и областной прокурор Сергей Охлопков.

«Мы работаем над устранением последствий паводка, — написал Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграм после посещения Нижних Сергов. — Все пострадавшие получат по 15 тыс. рублей: 5000 рублей — из муниципального бюджета, 10 000 рублей — из регионального. Поручил министерству строительства рассчитать все работы, которые необходимо провести для скорейшего восстановления домов и приусадебных участков. К счастью, никто не получил серьезных травм. Для размещения пострадавших организованы пункты временного содержания, в одном из них — в санатории «Нижние Серги» — переночевали пять человек. Сейчас они разъехались по родственникам».

Фото: Кирилл Кириллов / для «Новой»

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, ситуация с наводнением в Нижних Сергах находится на контроле у генпрокурора. Надзорный орган уже начал проверку исполнения законодательства о защите населения и территорий от ЧС природного характера, в том числе будет дана оценка своевременности извещения жителей о сложных погодных явлениях.

В настоящее время в прокуратуре Нижнесергинского района организована временная приемная граждан. Также в администрации города идет прием заявлений от пострадавших. В ближайшее время чиновники обещают озвучить ущерб, причиненный городу стихией. Спасатели и местные жители продолжают разгребать завалы, а в Екатеринбурге волонтеры собирают вещи первой необходимости и одежду для нуждающихся.

Фото: Анастасия Округина / для «Новой»

Изольда Дробина

«Новая газета на Урале»