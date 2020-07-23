 

Honda увеличила цены на свои автомобили в России

23.07.2020, 8:40, Новости дня

Японский бренд Honda увеличил стоимость на свои кроссоверы CR-V и Pilot на российском рынке.

В зависимости от модели и комплектации стоимость автомобилей стала выше на 44-78 тысяч рублей. Компактный паркетник CR-V в базовой комплектации с 2-литровым агрегатом на 150 л.с. доступен за 2,24 млн рублей. В более дорогом исполнении стоимость увеличилась до 2,5 млн рублей. В самом богатом исполнении автомобиль достиг цены 2,82 млн рублей.

Что касается модели Honda Pilot, то она теперь доступна на российском рынке с 3-литровым бензиновым агрегатом, который имеет мощность 249 л.с. Стоимость кроссовера варьируется от 3,25 до 3,97 млнр рублей. Напомним, совсем недавно представители японского бренда анонсировали поступление на российский рынок обновленного кроссовера Honda CR-V.





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