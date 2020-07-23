 

Преемник внедорожника Great Wall Hover примет участие в автосалоне в Чэнду

23.07.2020, 8:40, Новости дня

Китайский бренд Great Wall в скором времени сможет представить обновленный внедорожник, который выступит преемником для Hover H5.

Предполагается, что презентация автомобиля состоится в рамках ежегодного автосалона в Чэнду. Более того, новинка имеет улучшенную оптику, стильные бамперы, увеличенные колесные арки и стильные задние фонари. Помимо этого, на кузове предусмотрят декоративные вставки, придающие внедорожнику более брутальную внешность. В салоне предусмотрели очень важные изменения, выраженные в применении крупных дисплеев и электронной приборной панели.

Под капотом внедорожника установлен 1,5-литровый бензиновый мотор на 169 л.с. мощности. Также модель обладает 6-ступенчатой “механикой” или 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Минимальный ценник составит от 1,2 миллиона рублей.





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