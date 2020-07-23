Роскачество выявило нарушения в винных напитках

23.07.2020, 8:30, Новости дня

Роскачество проверило винные напитки, выявив в них различные нарушения, говорится в сообщении организации.

Эксперты исследовали продукцию 20 торговых марок – 18 из России, по одной из Испании и Литвы, по более чем 40 показателям. Согласно национальному стандарту, в винном напитке должно быть не меньше половины объема виноматериалов, а еще до половины объема производитель может налить воды, добавить ректификованного этилового спирта, красителей и ароматизаторов, а также сделать эту смесь игристой за счет искусственно добавленной двуокиси углерода, передает РИА «Новости».

Эксперты установили, что большинство винных напитков изготавливалось из виноградного сырья. Исключение составила продукция четырех торговых марок, произведённая на основе фруктов. Между тем, результаты испытаний показали, что в продукции 10 торговых марок из 16 значения изотопов кислорода и водорода были нехарактерны для виноградных спиртов. «Данные отклонения, хоть и не являются нарушением, но свидетельствуют о том, что при изготовлении этих напитков, вероятнее всего, использовались фруктовые спирты», – говорится в сообщении.

Роскачество также отмечает, что соответствие требованиям одного из действующих в настоящий момент национальных стандартов заявлено на этикетках только у четырех товаров, тогда как любая алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже на территории России, должна сопровождаться информацией о государственных стандартах, требованиям которых она соответствует.

«Несоответствия обязательным требованиям действующего законодательства были выявлены в продукции семи торговых марок. Все нарушения касались маркировки», – сообщается в пресс-релизе.

Так, в двух напитках были обнаружены не заявленные на этикетке консерванты, возможное наличие которых также беспокоит российских потребителей, в двух значения объемной доли этилового спирта не совпадали с теми, которые были указаны в маркировке. Продукция трех торговых марок не соответствовала наименованию «напиток полусладкий», еще в одной обнаружен синтетический краситель.

«Как показали результаты лабораторных испытаний, нельзя сделать однозначного вывода о качестве продукции, представленной в сегменте винных напитков. С одной стороны, на российском рынке действительно есть товары, произведённые с нарушением обязательных требований – информация о таких компаниях вместе с результатами проведенного исследования была направлена в Росалкогольрегулирование», – говорится в сообщении.

Между тем, по итогам испытаний все напитки оказались безопасными: потенциально-вредных веществ не обнаружено ни в одном их них, отмечают эксперты.

Напомним, в июне Роскачество признало водку самым безопасным продуктом.