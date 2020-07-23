Пьяный водитель устроил стрельбу в Москве

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23.07.2020, 8:30, Новости дня

На Щелковском шоссе в Москве водитель автомобиля ВАЗ открыл стрельбу из пистолета, сообщили СМИ.

Как передает РЕН ТВ, по свидетельству очевидцев, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Подробности инцидента выясняются.

Напомним, в июне мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Приорова в Москве. Он застрелил женщину, ее мать и ребенка, после покончил с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Очевидцы рассказали, что слышали минимум шесть выстрелов.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, мужчина, устроивший стрельбу, получил разрешение на оружие в соответствии с российским законодательством.





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