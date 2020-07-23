Хвастающийся дорогими брендами священник попросил 1240 рублей на лекарство

23.07.2020, 8:23, Разное

О своем недуге батюшка рассказал в социальной сети “Инстаграм”. Вячеслав Баскаков почувствовал недомогание после праздничной службы: он полчаса ждал на улице автобус. “Теперь знобит. Хотя температуры нет”, – поделился он.

Священнослужитель попросил подписчиков перевести ему на счет деньги для покупки лекарства за 1240 рублей. Всех, кто отправит ему даже маленькую сумму, Баскаков пообещал записать в свой молитвенный помянник.

Одни пользователи поддержали протоиерея и пожелали ему скорейшего выздоровления. Другие же набросились на него с критикой. Недоброжелатели вспомнили, как недавно священнослужитель хвастался дорогостоящей покупкой.

“У церкви столько денег, и лично у вас, нечего позориться и наглеть”, “А сдачу от покупок сумок Louis Vuitton выкидывать не нужно было. Куда катится мир”, “Продайте сумочку или шарфик”, – поглумились над ним комментаторы.

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Публикация от Вячеслав Баскаков (@baskakovtver) 19 Июн 2020 в 5:03 PDT

Вячеслав Баскаков прославился летом этого года. В конце июня протоиерей появился на публике в дорогих аксессуарах. К строгому черному одеянию он подобрал шарф и сумку французского модного дома

Louis Vuitton.