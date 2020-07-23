 

В Бразилии зафиксирован рекорд по числу выявленных больных COVID-19 за сутки

23.07.2020, 8:18, Новости дня

В Бразилии за сутки коронавирусом заразилось 67 860 человек, что является рекордом за весь период эпидемии. Об этом сообщает министерство здравоохранения Бразилии.

Предыдущий рекорд был установлен 19 июня – тогда в стране зарегистрировали 54 771 нового заболевшего.

За последние сутки в Бразилии от COVID-19 умерли 1284 пациента. Всего эпидемия унесла жизни уже 82 771 человека.

Болеют COVID-19 в стране 2 227 514 человек, выздоровели от коронавирусной болезни более 1,5 млн человек.

Лидером по распространению вируса в Бразилии является штат Сан-Паулу – за сутки там выявлено 16 777 заболевших, зафиксирован 361 летальный случай.

Бразилия находится на втором месте в мире по масштабу распространения коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 23 июня в мире коронавирусом заразилось 15 226 993 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни. Умерли 15 226 993 человека, выздоровели 8 641 297.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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