 

Шабунин сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом

23.07.2020, 8:18, Новости дня

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин на своей странице в Facebook сообщил, что сегодня ночью неизвестные подожгли его дом. 

“На фото мой подожженный сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава богу, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход. Специально для аваковских экспертов: ровно две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения”, – отметил Шабунин.

Он пригласил журналистов “увидеть все собственными глазами”.

“Хотим еще раз напомнить о несостоятельности власти защитить общественных деятелей… Как христианин, благословляю исполнителей и заказчиков. Последних благодарю за мотивацию работать еще больше”, – добавил активист.

На фото мій підпалений сьогодні вночі дім. Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти….

Posted by Vitaliy Shabunin on Kolmapäev, 22. juuli 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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