Плитка шоколада помогает сохранить сердце здоровым

23.07.2020, 8:17, Разное

Ученые из штата Техас провели исследование: как шоколад влияет на состояние сосудов. Результаты были поразительными. Благодаря его компонентам снижается риск ишемической болезни.

Комбинированный анализ около 3 тысяч людей показал связь между употреблением одного раза и более в неделю шоколада и сердечно-сосудистых-заболеваний. Специалисты сделали вывод, что шоколад положительно влияет на состояние слизистых оболочек сосудов, а возникновение коронарных заболеваний уменьшается на 8%.

В составе данного продукта находятся растительные пигменты, антиоксиданты и стеариновая кислота. Они способны воздействовать на воспаление и повышать уровень холестерина.

Специалисты продолжают исследование, чтобы изучить, какой вид шоколада и его количество, принесет максимально положительный результат, и призывают употреблять шоколад в умеренных объемах, в особенности людям с диабетом.