Глобальное потепление приводит к росту сердечно-сосудистых заболеваний

23.07.2020, 8:17, Разное

Австралийские исследователи пришли к выводу, что глобальное потепление способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за постепенного роста температуры увеличивается продолжительность экстремальной жары, которая в свою очередь является известным фактором, повышающим риск смерти от болезней сердечно-сосудистой системы.

Ранее в научном сообществе считалось, что люди быстро адаптируются к потеплению климата, поэтому жара не должна негативно воздействовать на состояние организма. Однако сотрудники австралийского Университета Монша после масштабного исследования усомнились в этом.

Эксперты изучили медицинские дела 1,8 млн пациентов из Квинсленда с сердечно-сосудистыми заболеваниями, накопленные за период с 1995 по 2016 годы. Оказалось, что за это время количество таких случаев увеличилось с 46 730 до 123 477 человек. При этом средняя температура в штате аналогичным образом возросла с 20,9 до 21,7 °C, чаще всего жертвами экстремальной жары становились мужчины.