 

Москвичам предсказали самое дождливое лето в истории

23.07.2020, 8:16, Новости дня

Месячная норма осадков июля уже выпала в Москве, это продолжило ряд очень дождливых месяцев в столице, поэтому лето в городе может оказаться самым дождливым в истории наблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд напомнил, что в мае в столице выпало три нормы осадков, в июне – 210-215% от нормы, передает РИА «Новости».

«Месячная норма осадков уже выполнена в Москве (…) Это лето наверняка войдет в тройку самых дождливых, а в Москве, может быть, станет и самым дождливым», – сказал он.

Напомним, первая половина лета в Москве стала самой дождливой за 126 лет. Причиной называли частое чередование периодов теплой и холодной погоды.





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