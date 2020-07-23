Мнение: Агентов Фалуньгун послали на…

23.07.2020, 8:10, Разное

Пришла неожиданно радостная новость от РИА Новости:

Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в России шести неправительственных организаций из США и одной из Великобритании, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

Изображение взято из интернета

Я уже неоднократно высказывался, что после принятия поправок, очень хорошо и кучно пошли изменения. Очень хочется, что бы их количество, наконец переросло в качество.

Читаем дальше новость:

Нежелательными признаны “Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун”, “Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае”, “Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов Фалуньгун”, “Друзья Фалуньгун”, “Врачи против насильственного извлечения органов”, “Буддистское сообщество “Родники дракона” (все из США), а также “Европейская ассоциация “Фалунь Дафа” (Великобритания).

Скажу откровенно, полез в вики смотреть что же это за «Фалуньгун» такой.

И возник закономерный вопрос: А сколько в нас в России ещё такого Фалуньгуня понатыкано? Что они вообще здесь делают? Сколько тут хозяйничали «Свидетели Иеговы»?

И последний вопрос: Неужели по всей стране началось?