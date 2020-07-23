Мнение: Агентов Фалуньгун послали на…
23.07.2020, 8:10, Разное
Пришла неожиданно радостная новость от РИА Новости:
Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в России шести неправительственных организаций из США и одной из Великобритании, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.
Изображение взято из интернета
Я уже неоднократно высказывался, что после принятия поправок, очень хорошо и кучно пошли изменения. Очень хочется, что бы их количество, наконец переросло в качество.
Читаем дальше новость:
Нежелательными признаны “Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун”, “Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае”, “Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов Фалуньгун”, “Друзья Фалуньгун”, “Врачи против насильственного извлечения органов”, “Буддистское сообщество “Родники дракона” (все из США), а также “Европейская ассоциация “Фалунь Дафа” (Великобритания).
Скажу откровенно, полез в вики смотреть что же это за «Фалуньгун» такой.
И возник закономерный вопрос: А сколько в нас в России ещё такого Фалуньгуня понатыкано? Что они вообще здесь делают? Сколько тут хозяйничали «Свидетели Иеговы»?
И последний вопрос: Неужели по всей стране началось?
Источник: Достало
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