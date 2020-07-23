Алексей Чумаков готовится к похоронам дяди Бориса Давидяна

23.07.2020, 7:53, Разное

Российский певец и телеведущий Алексей Чумаков рассказал о смерти дяди Бориса Давидяна, благодаря которому он полюбил музыку. О подготовке к похоронам исполнитель написал на своей странице в Instagram-аккаунте.

По словам Чумакова, его дядя подарил ему «любовь и теплоту», в детстве он часто занимался с ним музыкой, поэтому певец решил ей посвятил свою жизнь. Именно Давидян был первым слушателем его композиций. Подписчики в свою очередь выразили соболезнования супругу Юлии Ковальчук в связи со смертью родственника.

Борис Давидян известен своим поклонникам под псевдонимом Бока. С 1970-х годов он начал работать в жанре шансон и с тех пор стал узнаваемым исполнителем среди почитателей данного музыкального направления. Подписчики Чумакова отметили, что со смертью Боки ушла целая эпоха.