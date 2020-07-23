 

Консульство КНР в Хьюстоне заподозрили в содействии китайской разведке

23.07.2020, 7:48, Новости дня

Американские спецслужбы полагают, что генконсульство КНР в городе Хьюстон оказывало содействие разведывательным службам Китая в целях похищения в США данных о разработках в медицинской сфере, сообщил телеканал NBC.

По версии источников телеканала, американская сторона считает, что дипмиссия выполняла роль «высокотехнологичного узла связи для координации и осуществления операций в разведывательной сфере». В материале утверждается, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США в течение нескольких лет получало данные, якобы подтверждающие это, передает ТАСС.

Как полагают сотрудники американских спецслужб, генконсульство Китая в Хьюстоне якобы было задействовано в попытках китайской стороны получить «ценную информацию об исследованиях в медицинской сфере», а также «внедриться в нефтегазовую промышленность». По сведениям телеканала, президент США Дональд Трамп ранее получал подробные доклады американской разведки, касающиеся данной дипмиссии.

Накануне США потребовали от Китая закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне в течение 72 часов. Позже Госдеп раскрыл причины закрытия генконсульства Китая в Хьюстоне.

Более того, президент США Дональд Трамп допустил закрытие других дипмиссий Китая в США вслед за Хьюстоном.

В тот же день официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила о поступивших в адрес посольства КНР в Вашингтоне угрозах взрыва и убийства.

Кроме того, в среду США решили закрыть американское консульство в китайском Ухане.

Ранее глава МИД Китая заявил об утрате Вашингтоном разума, нравственности и доверия.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о подготовке Китая к «финансовому разводу» с Америкой.





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