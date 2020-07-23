Тело пропавшего более двух недель назад туриста нашли на Камчатке

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23.07.2020, 7:30, Новости дня

Спасатели и альпинисты обнаружили тело туриста, пропавшего на вулкане Ключевской на Камчатке 17 дней назад, информирует краевое министерство специальных программ и по делам казачества.

«Спасателям удалось достичь кратера вулкана Ключевская сопка, где было обнаружено тело пропавшего альпиниста», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.

Отмечается, что в настоящее время участники поисково-спасательной операции приступили к спуску тела погибшего.

Ранее в июле спасателям поступила информация о том, что двое мужчин совершали восхождение на вулкан Ключевская сопка.  На северном склоне, в 200 метрах от кратера, у одного из них отказали ноги. Причиной этого, предположительно, могла стать горная болезнь. 8 июля со склонов вулкана спасатели сняли одного мужчину, поиски второго туриста продолжились. При этом камнепад и селевые потоки долгое время не позволяли спасателям добраться до вершины Ключевской сопки, где должен был находиться турист. Для помощи спасателям на Камчатку из Приморья прибыли альпинисты спортклуба «Восток».

Напомним также, в мае 2019 года японский альпинист, совершавший с двумя коллегами восхождение на камчатский вулкан Камень, сорвался со склона и погиб.





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