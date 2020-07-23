 

Вода на всех пляжах Киева не соответствует санитарным нормам

23.07.2020, 7:16, Новости дня

Вода на всех пляжах Киева не соответствует санитарным нормам. Об этом 22 июля сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

Пробы воды были взяты в открытых водоемах 20 июля. В частности, установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки на всех пляжах Киева: “Венеция”, “Радуга”, “Детский”, “Золотой”, “Молодежный”, “Предмостная Слободка”, “Тельбин”, “Центральный”, “Троещина”, “Галерный”, “Водоворот”, “Вербный” и “Пуща-Водица”.

Также зафиксирован коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки) на пляже “Предмостная Слободка”; плавающие примеси на пляжах “Венеция”, “Радуга”, “Детский”, “Золотой”, “Предмостная Слободка”, “Центральный”, “Галерный” (мелкие водоросли); отклонения из-за запаха – пляж “Галерный”; отклонения водородного показателя – пляж “Вербный”; биохимическая потребность в кислороде – пляжи “Вербный” и “Пуща-Водица”.

“До улучшения показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться исключительно как зонами отдыха – без купания”, – говорится в сообщении.

19 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пляжи столицы открылись для купания.

9 июля Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве сообщало, что на 11 пляжах Киева нашли кишечную палочку.

16 июля в Киеве разрешили купаться на девяти пляжах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / Безос может стать первым в истории триллионером – исследование

02.06 / ВВС России получат новые Су-34 – модернизированные с учётом сирийского опыта

23.06 / Ткаченко продал 25% Одесской киностудии банкиру Морозову

20.07 / “Минут 10 так висят”. В Нальчике заклинило аттракцион, люди висели вниз головами

10.06 / Израиль пообещал решить вопрос Александровского подворья в Иерусалиме

18.07 / Мошенники из «Матросской тишины» похищали миллионы с банковских карт

25.05 / Власти Москвы подсчитали убытки от эпидемии

30.05 / Модернизация и нацпроекты: Мурашко о ситуации в здравоохранении

22.06 / Путин заявил об обеспечении надежной обороноспособности России

17.07 / Спасение загорающей у бассейна американки попало на видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска