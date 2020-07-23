Евро преодолело барьер в 32 гривны
23.07.2020, 7:16, Новости дня
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 23 июля.
Курс гривны по отношению к доллару США снизился на 12 копеек: с 27,66 грн/$ до 27,78 грн/$.
Гривна к евро подешевела на 52 копейки: с 31,67 грн/€ до 32,19 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,91 грн за 10 руб. до 3,92 грн за 10 руб.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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