 

Евро преодолело барьер в 32 гривны

23.07.2020, 7:16, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 23 июля.

Курс гривны по отношению к доллару США снизился на 12 копеек: с 27,66 грн/$ до 27,78 грн/$.

Гривна к евро подешевела на 52 копейки: с 31,67 грн/€ до 32,19 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,91 грн за 10 руб. до 3,92 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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