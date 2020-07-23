Ученые нашли эффективные антитела от коронавируса

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23.07.2020, 7:16, Новости дня

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке создали смесь из антител, которая может помочь нейтрализовать коронавирус, информирует MedicalXpress.

Научная группа обнаружила, что у переболевших тяжелой формой COVID-19 пациентов наиболее интенсивно вырабатывались антитела, способные подавить вирус. По словам одного из авторов работы Дэвида Хо, иммунная система таких больных сильнее отреагировала на инфекцию передает РИА «Новости».

Ученые выделили различные типы таких нейтрализующих антител, смесь которых обеспечивает защиту организма от коронавируса, а также может помочь более эффективно лечить COVID-19.

Команда провела эксперимент на хомяках, который подтвердил защитные свойства выделенных антител. Ученые планируют в дальнейшем провести аналогичные исследования на других животных и на людях.

По словам Хо, полученный «коктейль» может быть использован фармацевтами для лечения пациентов, особенно на ранних стадиях болезни, а также для ее предотвращения.

Напомним, ранее в июле новосибирские ученые первыми в РФ получили нейтрализующие коронавирус антитела.





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