«Оно утащило собаку» – Сьюзен Шеппард вспоминает Человека-Мотылька

23.07.2020, 7:10, Разное

Сьюзен Шеппард из Западной Виргинии является почетной ведьмой, исследователем аномальных явлений и экстрасенсом широкого спектра.

За всей этой необычной деятельностью стоит ее детство, во время которого она оказалась среди множества загадочных явлений, в том числе появлений Человека-Мотылька в Западной Виргинии в 1966-1967-хх годах.

Эти события основная масса людей помнит как происшествия в городке Пойнт-Плезант, когда на протяжении года местные жители стали встречать странное крылатое существо с красными глазами. Существо исчезло после того, как обвалился местный Серебряный мост и погибли десятки людей.

С тех пор Человек-Мотылек ассоциируется с предвестником массовых смертей, хотя до сих пор не ясно, что это было за существо, почему оно проявляло себя подобным образом до катастрофы и что ему было нужно от людей.

Сьюзен Шеппард хорошо помнит те времена. По ее словам она вероятно является одним из немногих людей в Западной Виргинии, кто помнит как все началось и кто дожил до сегодняшнего дня.

"Однажды холодным ноябрьским днем 1966 года моя сестра пришла домой из школы и стала рассказывать странную историю, которая произошла накануне в семье ее одноклассницы Партридж.

Я в это время была слишком мала, чтобы ходить в школу, я сидела за столом и ела остатки леденцов из моей хеллоуинской сумки.На кухне было тепло, снаружи было видно холм с желтоватой травой. Мне всегда казалось, что в этих лесах обитает что-то необычное.

Но вернемся к моей сестре. Она вбежала в дом и стала рассказывать, что папа Партридж вчера вечером пошел в свой сарай и заметил там нечто с красными глазами. А потом бесследно пропала их собака – немецкая овчарка по кличке Бандит.

Странные красные глаза, глядящие из дверного проема старого сарая, это не то, о чем вы могли услышать в местных сказках и легендах, поэтому мой детский ум тут же насторожился. С тех пор я подмечала и помнила все эти истории лучше, чем кто-то другой в моей семье.

Надо сказать, что обычный средний житель Западной Виргинии сначала не принял все эти истории всерьез. Лишь позже, когда стали расходиться легенды о Человеке-Мотыльке, когда возник этот странный человек-пришелец Индрид Колд и люди стали видеть Людей в Черном – они поверили, так как эти истории затронули их семьи.

Моя семья жила в небольшом поселении Shannon's Knob, что в сельском округе Уэст-Юнион. Семья Партридж жила от нас на расстоянии 8 миль в поселении Центр Пойнт, которое в свою очередь находится на расстоянии 100 миль от городка Пойнт-Плезант. Именно с той ночи начались наблюдения Человека-Мотылька в Западной Виргинии.

В тот вечер Мерл Партридж смотрел телевизор со своим сыном Роджером, которому было 11 лет. Внезапно они услышали как их немецкая овчарка Бандит громко лает снаружи дома. Это звучало странно и нетипично, а телевизор в этот момент тут же начал мигать, а потом издал странный скрипучий звук.

Мерл решил выйти и посмотреть что там такое на улице. Мужчина взял фонарик и вышел, а за ним побежал Роджер. Возле сарая они увидели собаку, которая стояла и лаяла, смотря в раскрытую дверь пустого сарая. Первоначально мистер Партридж никаких красных глаз в дверном проеме не увидел.

Лишь когда он заглянул в сарай, он внезапно заметил там то, что описал как "Красный интенсивный свет, как от электричества". А потом он заметил там большую темную фигуру. Она резко сдвинулась, словно упала с полки.

Мех на спине овчарки встал в эту минуту дыбом и она стала лаять еще громче и рычать. Мужчина выстрелил в сарай из ружья один раз, после чего собака побежала в сарай и пропала там. Люди не последовали за ней, а решили вернуться в дом. Телевизор снова заработал, но мистер Партридж в ту ночь держал свою винтовку рядом с кроватью.

Наутро стало ясно, что собаки нигде не видно и они вспомнили, что в последний раз видели Бандита забегающим в сарай. После этого Мерл и его дети Мэри, Роджер и Гэри пошли к злополучному сараю и нашли внутри отпечатки лап Бандита, которые исчезали так внезапно, словно нечто схватило собаку и утащило по воздуху.

При этом Мерл обнаружил на грязном и пыльном полу сарая еще какие-то следы. Они не принадлежали ни собаке, ни человеку и были настолько необычными, что он не смог понять, какое существо могло их оставить. По виду они больше всего напоминали следы птицы, похожей на индейку, при этом были аномально огромными.

В тот момент Мерл Партридж еще не знал, что вчера в тот же вечер, всего через час после того, как он заметил красные глаза в своем сарае, за сотню миль от этого места в городке Пойнт Плезант с этим же существом встретилась пара Роджер и Линда Скарберри. Они увидели странное крупное красноглазое существо на окраине города возле химического завода".

С того вечера подобные истории в круге стали появляться все чаще и чаще. Человек-Мотылек "обживался" в это месте.

Позже, когда писатель Джон Кил опрашивал жителей округи, чтобы собрать материал для своей сенсационной книги о Человеке-Мотыльке "The Mothman Prophecies", Мерл Патридж в его записях почему-то превратился в Ньюэлла Партриджа, а дата 15 ноября 1966 года, когда он заметил красноглазое существо в своем сарае, в 15 октября 1967 года.

Поэтому история Мерла, хотя и была самой первой встречей с загадочным красноглазым существом, не получила широкой известности. По мнению Сьюзен Шеппард, она не знает почему так получилось, может быть Кил работал невнимательно или тут произошла просто путаница.