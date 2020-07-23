 

Мнение: США против Кадырова

23.07.2020, 7:10, Разное

США вводят санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Странно, что новость сегодняшняя, вроде санкции против Рамзана вводили уже все и очень давно.  Наверное, какие то очередные….
Достало же!!!!!!!!!!!!!!!!

Об этом говорится в распространенном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео. Теперь ему запрещен въезд в Соединенные Штаты и нельзя иметь там активы. Не, я точно помню, что ему это уже запрещали.  И каждый раз Рамзан на это отвечал, что гордится этим.

«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьезным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — передает ТАСС заявление Помпео. Также санкции вводятся против жены Кадырова Медни и его дочерей Айшат и Карины.«Мы будем призывать страны, у которых такие же взгляды (как у США), к принятию аналогичных мер», — говорится в заявлении.

Однако на сей раз меня порадовало вот что.

Кадыров ответил на санкции США размещением фотографии в своем аккаунте «Вконтакте» с подписью «Помпео, мы принимаем бой!»

Видать, Рамзана реально ДОСТАЛО ))))

Источник: Достало





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