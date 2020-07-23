Пятую жену Петросяна все чаще узнают на улице

23.07.2020, 7:09, Разное

Молодая супруга Евгения Петросяна призналась, что ее популярность постепенно увеличивается, теперь к ней на улице часто подходят незнакомые люди и просят сфотографироваться на память или просто желают счастья. По словам Татьяны Брухуновой, без критики тоже не обходится, но ее она старается не замечать.

После появления первых сообщений о том, что юморист Евгений Петросян разошелся с 67-летней Еленой Степаненко из-за своей помощницы, у Татьяны Брухуновой начал формироваться круг поклонников и критиков. Последние часто осуждают ее за то, что именно из-за нее Петросян развелся со Степаненко. Кроме того, некоторые подписчики часто жалуются, что у супруги юмориста нет никакого чувства стиля, но Татьяна Брухунова старается не замечать нападки критиков и угождать никому не собирается.

Сейчас между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко продолжается развод. Бывшие супруги за продолжительный период совместной жизни приобрели много совместного имущества, делением которого они занимаются в судебном порядке. Ранее Татьяна Брухунова и Евгений Петросян скрывали свои отношения, но после отдыха в Арабских Эмиратах, где у них, согласно слухам, мог родиться ребенок, они перестали это делать.