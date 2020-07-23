Роспотребнадзор запустил российский портал научных публикаций о коронавирусе

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23.07.2020, 7:08, Новости дня

Роспотребнадзор сообщил о запуске российского портала научных публикаций о новой коронавирусной инфекции COVID-19 Preprints, где могут размещать исследования как отечественные, так и зарубежные авторы до публикации в журнале, сообщили в ведомстве.

«Цель нового портала – повысить открытость и доступность результатов исследований по COVID-19, расширить сотрудничество между учеными, информировать о результатах исследований. Портал позволяет оперативно представлять научному медицинскому сообществу результаты исследований по вопросам эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве добавили, что свои публикации на русском и английском языках могут размещать как отечественные, так и зарубежные авторы, включая исследователей из стран СНГ, ЕАЭС, ШОС.

Портал организован и поддерживается Российским научно- исследовательским противочумным институтом «Микроб» Роспотребнадзора.

На момент запуска на портале доступны четыре рубрики «Эпидемиология», «Диагностика», «Клиника и лечение» и «Профилактика». Публикация препринта (научной рукописи, размещенной авторами на открытой платформе) осуществляется бесплатно, доступ к статьям для чтения также предоставляется бесплатно. Отмечается, что материалы проходят на портале предварительную модерацию, но не рецензируются. «Авторы получают возможность мгновенно ознакомить научное сообщество с результатами своего исследования и получить обратную связь от коллег до публикации в журнале», – говорится в описании на сайте проекта.

Препринты можно размещать на портале до публикации в журнале или параллельно с отправкой в журнал, но нельзя направить статью на портал, если материал уже принят к публикации и опубликован. Отправленный на портал препринт становится доступен на платформе через 48 часов после подачи.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.





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