 

Бывшего следователя приговорили к 9 годам колонии

23.07.2020, 6:50, Разное

…по делу о разбое на 136 млн рублей с участием сотрудников ФСБ.

Гагаринский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии особого режима бывшего следователя прокуратуры Константина Жарова по делу о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» в 2019 году, передает ТАСС.

По версии следствия, участники организованной группы, состоявшей более чем из десяти человек, под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка «Металлург» на бизнесмена Александра Юмаранова и похитили у него 136,5 млн рублей.

Заказчиком преступления считают предпринимателя Бориса Караматова, который и убедил Юмаранова привезти деньги в банк. Он, по данным правоохранителей, присвоил себе 60 млн рублей из похищенной суммы, остальные деньги также распределили между другими фигурантами дела (Жарову досталось 19,5 млн рублей).

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Среди подозреваемых оказались бывшие и действующие на тот момент сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», Службы экономической безопасности ФСБ, налоговой службы, прокуратуры и Следственного комитета. Почти все обвиняемые частично или полностью признали свою вину. Четверо подсудимых находятся под стражей, еще четверо — под домашним арестом.

Следствие считает Жарова одним из организаторов нападения. Гособвинение просило назначить ему девять лет колонии строгого режима. Дело Жарова рассматривали в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, которое военная прокуратура заключила с ним в июле прошлого года. Бывший следователь признал вину и раскаялся. Приговор он намерен обжаловать.

Источник: Новая газета





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