Хабаровчанин получил восемь лет тюрьмы за нападение на инкассаторов в 2006 году

23.07.2020, 6:48, Новости дня

Суд в Хабаровске приговорил местного жителя к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за разбойное нападение на инкассаторов в 2006 году, один из которых был убит, другой получил ранение, сообщается СУ СК РФ по региону.

«В 2018 году правоохранительные органы установили его местонахождение, он проживал на территории иностранного государства. В 2019 году его этапировали в Хабаровск после проведения необходимых следственных действий. <…> Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления СК России.

Осужденный является одним из трех участников группы, напавшей на инкассаторов 14 июля 2006 года. Один был убит во время задержания, когда оказал вооруженное сопротивление. Второй фигурант приговорен к 15 годам лишения свободы в 2010 году, третий скрывался за пределами Российской Федерации, передает ТАСС.

14 июля 2006 года трое подельников в филиале одного из банков Хабаровска совершили вооруженное нападение на инкассаторов для хищения денег. Злоумышленники похитили 14 млн рублей. После преступления они скрылись. Было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Напомним, 30 мая нападение на инкассаторов произошло в Красноярске. Позже был обнаружен автомобиль совершивших нападение на инкассаторов.