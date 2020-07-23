 

В России началось строительство еще двух атомных суперподлодок

23.07.2020, 6:32, Разное

ВМФ РФ в конечном итоге будет иметь в общей сложности девять подводных лодок типа “Ясень”. Photo: Sevmash

Подлодки проекта «Ясень-М» являются самыми дорогими и технически совершенными в российском флоте.

Atle Staalesen    июля 21, 2020

Это был великий день для российского военно-морского флота. 20 июля на трех заводах были заложены шесть новых кораблей, в том числе две подводные лодки проекта «Ясень-М» ‒ «Воронеж» и «Владивосток».

Это 8-я и 9-я лодки проекта «Ясень». Как и их одноклассники, «Воронеж» и «Владивосток» строятся на северодвинском заводе «Севмаш» на севере страны.

«Военно-морской флот всегда надёжно защищал рубежи России. И в наши дни он играет исключительно важную роль в обеспечении безопасности России, твёрдо стоит на страже национальных интересов, помогает поддерживать стратегический баланс и стабильность в мире», ‒ заявил президент Владимир Путин в своем выступлении на заводе «Залив» в Крыму.

На «Заливе» будут построены два десантных корабля, на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге ‒ два новых фрегата, а на «Севмаш» ‒ две подлодки.

По словам президента, за последние восемь лет в РФ построено более 200 новых военных кораблей, катеров и судов. Он заверил, что к 2027 году доля современных кораблей во флоте составит не менее 70 процентов.

Предполагается, что «Воронеж» и «Владивосток» будут готовы к передаче флоту в 2027 и 2028 годах. Вероятнее всего, они войдут в состав соответственно Северного и Тихоокеанского флотов. Оба корабля будут оснащены крылатыми ракетами «Калибр-М», а также гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

«Сегодня мы закладываем корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми будущее российского подводного флота», ‒ сказал на церемонии генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко.

Пока у РФ только один действующий «Ясень» ‒ подлодка «Северодвинск». Первый корабль, построенный по модернизированному проекту «Ясень-М» ‒ «Казань» ‒ сейчас проходит ходовые испытания, а «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск», «Пермь» и «Ульяновск» находятся на различных этапах строительства.

Пять из них войдут в состав Северного флота. Скорее всего, они будут базироваться в Западной Лице на побережье Баренцева моря, менее чем в 100 километрах от границы с Норвегией.

Изначально российское Минобороны планировало построить семь «Ясеней». Все из них должны были быть переданы флоту к 2015 году. Однако в начале 2019 года заместитель министра обороны Алексей Криворучко объявил о строительстве еще двух кораблей.

«Ясень» и «Ясень-М» ‒ первые многоцелевые подлодки четвертого поколения. Они считаются самыми дорогими и технически совершенными в российском флоте.





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