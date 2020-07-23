Из-за реальной угрозы терактов в Киеве автоматы выдали следователям и операм

23.07.2020, 6:20, Новости дня

С 22 июля в Киеве усилили охрану полицейских управлений, сотрудников разных служб привлекли к патрулированию столицы, сообщает “Обозреватель” со ссылкой на источники в полиции.

По информации сайта, каждое районное управление полиции Киева должно выделить определенное количество сотрудников для охраны порядка с табельным и автоматическим оружием.

“Задействуют людей и из следствия, и из дознания, и из уголовного розыска. То есть автоматы выдают даже следователям и операм”, – рассказали источники издания.

21 июля полиция усилила меры безопасности в Киеве. Для обеспечения общественной безопасности и порядка задействованы дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Под усиленным наблюдением правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и тому подобное.

21 июля неизвестный сообщил полиции о минировании двух киосков у станции метро “Минская” в Киеве. Позже правоохранители действительно обнаружили там взрывчатку – ее обезвредили. Также сообщалось о минировании центрального железнодорожного вокзала в столице, однако эта информация оказалась ложной.