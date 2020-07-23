Мнение: Мурашки по коже… Будете платить одинокому старику ради квартиры, ожидая когда он умрет?

23.07.2020, 6:13, Разное

Какая жуткая инициатива Союза потребителей России. Их председатель поведал, что создается госфонд квартир одиноких пенсионеров. На квартиры живых людей, которые они заработали тяжким трудом, уже наложили лапу. И сказал он буквально следующее (оторопь берет): «Одинокие пожилые люди, которые нуждаются в деньгах и не собираются с собой на тот свет забрать свою квартиру или дом, заключают договор с государственным фондом о пожизненном содержании с иждивением. По этому договору сразу в собственность этому фонду переходит их квартира, но у фонда появляется обязанность выплачивать ежемесячно некую сумму этим людям, которые передали свою квартиру или дом ему в собственность».

При этом идея такая. Фонд будет платить не сам. Он будет искать будущих собственников жилья этого пенсионера, которые заплатив проценты фонду, будут выплачивать деньги на содержание, и ждать пока пожилой человек умрет. В готовы? Нет? А многие, которые прокручивают в голове разнообразные схемы по быстрому уходу стариков из жизни, очень даже готовы. А фонду, похоже, главное – проценты.

И в 90-х годах и сейчас процветает черное риэлторство. Уже не только одинокие пенсионеры в группе риска. Но и простые семьи, у которых квартиры находятся в долевой собственности. В них вселяются специально обученные полууголовники и устраивают собственникам “веселую жизнь”, требуя продать долю за бесценок, а не то убьют или сделают что-нибудь страшное. Многие от таких пострадали. Некоторым удалось отвертеться. Кого-то из подобных деятелей взяли, посадили, даже риелторов и нотариусов ловили на этом, но бизнес на смерти и горе продолжается.

К нему решило подключиться государство. С одной стороны оно таким образом узаконит подобную практику, но с другой – “договор пожизненной ренты” – показал, к чему приводят такие сделки. Снова появляются преступные элементы, и, заплатив для начала совсем немного, потом вовсе забывают ухаживать за стариками и приносить им деньги и продукты. А квартира уже в собственности у них. По идее, теперь у госфонда Союза потребителей России, который должен будет контролировать этот процесс. Но о контроле что-то ничего не слышно совсем. Наоборот. Вы же слышите, что они говорят:

“Те пенсионеры, которые не собираются забрать с собой квартиру или дом на тот свет”… Ну и какое доверие может быть подобным людям, даже если они устроились работать в госструктуры? И как язык повернулся такое сказать? А кто сегодня заступится за самых слабых, стариков и пенсионеров? Явно не те, кто так высказывается. Чернуха.