Бородина раскритиковала нежелающих развивать внутренний туризм россиян

23.07.2020, 6:09, Разное

Телеведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина упрекнула россиян, нежелающих развивать внутренний туризм. На своей странице в Instagram-аккаунте она пояснила о том, что одна из ее подписчиц была недовольна большим притоком туристов в Крым.

Сейчас Ксения Бородина отдыхает в Сочи, некоторые фанаты поинтересовались у нее, когда она приедет в Крым, на что подписчица попросила не посещать полуостров, поскольку он «не резиновый и там нечем дышать». Бородина напомнила, что россияне продолжают приезжать в Москву на заработки и их не особо беспокоит рост численности населения столицы.

Кроме того, телеведущая удивилась, что некоторые россияне негативно относятся к развитию внутреннего туризма. Хотя частично причина роста популярности российских регионов у отечественных туристов связана с пандемией коронавируса, Ксения Бородина уверена, что РФ данное развитие пойдет на пользу.