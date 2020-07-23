Во время самоизоляции Юлия Высоцкая устроила голодовку себе и супругу

23.07.2020, 5:30, Разное

Российская телеведущая Юлия Высоцкая призналась, что во время режима самоизоляции она практиковала голодовку в целях очищения организма. Чтобы этот период оказалось легче пережить, актриса даже добилась поддержки 82-летнего супруга Андрея Кончаловского, который тоже себя ограничил в потреблении продуктов.

В течение того времени пока действовали ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, Юлия Высоцкая жила на даче, находящейся на Николиной горе. Там телеведущая продолжала снимать свою кулинарную программу, а также она занималась пилатесом и голоданием. По словам актрисы, придерживаться диеты намного проще, когда ты чем-то занимаешься, поэтому голодать ей помогал Андрей Кончаловский.

Кроме того, Юлия Высоцкая отметила, что в течение нескольких лет она практикует индуистский пост под названием экадаши. Он предполагает полный или частичный отказ от еды на 11-й день после полнолуния или новолуния. Данная методика позволяет очистить и восстановить организм.