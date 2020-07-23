 

Во время самоизоляции Юлия Высоцкая устроила голодовку себе и супругу

23.07.2020, 5:30, Разное

Российская телеведущая Юлия Высоцкая призналась, что во время режима самоизоляции она практиковала голодовку в целях очищения организма. Чтобы этот период оказалось легче пережить, актриса даже добилась поддержки 82-летнего супруга Андрея Кончаловского, который тоже себя ограничил в потреблении продуктов.
В течение того времени пока действовали ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, Юлия Высоцкая жила на даче, находящейся на Николиной горе. Там телеведущая продолжала снимать свою кулинарную программу, а также она занималась пилатесом и голоданием. По словам актрисы, придерживаться диеты намного проще, когда ты чем-то занимаешься, поэтому голодать ей помогал Андрей Кончаловский.

Кроме того, Юлия Высоцкая отметила, что в течение нескольких лет она практикует индуистский пост под названием экадаши. Он предполагает полный или частичный отказ от еды на 11-й день после полнолуния или новолуния. Данная методика позволяет очистить и восстановить организм.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Неучтенные

27.05 / Компания Mini презентовала рестайлинговый кроссовер Countryman

27.05 / Мнение: Плотное сопровождение

29.05 / Мнение: Сапожник и национальный вопрос

04.06 / Мнение: Карта протестов в США. 25 мая – 3 июня

06.06 / Мнение: Картины про обезьян за мольбертом

20.07 / Военно-биологическая лаборатория США в Алматы может стать бактериологической бомбой США в Центральной Азии

18.06 / Мусоропроводы во всех домах в России предложили заварить

10.05 / Линейка микроконтроллеров Renesas RA получил Bluetooth 5.0 и ARM Cortex-M4

14.07 / После аварии на Таймыре владелец «Норникеля» Потанин потерял 3,7 миллиарда долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска