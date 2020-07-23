Предложенная Саакашвили реформа ГАСИ сделана в интересах крупных застройщиков – политолог Молчанов

23.07.2020, 5:15, Новости дня

Представленные Исполнительным комитетом реформ Украины во главе с Михаилом Саакашвили предложения по реформе градостроительства разработаны в интересах крупных застройщиков и могут серьезно затормозить реализацию реформы, заявил на своей странице в Facebook заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

Он подчеркнул, что презентация предложений Офиса простых решений прошла при активном участии Конфедерации строителей Украины и при личной модерации ее главы Льва Парцхаладзе.

“Предложения Саакашвили, озвученные при четком содействии структуры Парцхаладзе, больше похожи на очередную попытку остановить наболевшую реформу или хотя бы затормозить ее. Ведь, по большому счету, офис предлагает остановить уже стартовавшую реформу ГАСИ и пойти по совсем другому пути, что только на руку крупным застройщикам. Возможно, именно с этой целью инициативы Саакашвили идут вразрез с реформой, которую поддерживает лично президент [Владимир] Зеленский”, – предполагает эксперт.

По его словам, сподвигнуть Саакашвили выступить с подобными инициативами вполне могли крупные строительные игроки на рынке недвижимости.

“Модератор презентации Саакашвили Парцхаладзе не заинтересован в реформе, как один из крупнейших застройщиков. Также не поддерживают реформу [киевские застройщики Андрей] Вавриш, [Дмитрий] Исаенко и прочие владельцы крупных строительных компаний. Они скорее боятся реформы ГАСИ, которая ломает монополии и понятные им схемы. А период безвременья, когда старая система уже не работает”, – отметил Молчанов.

По сути инициатив Саакашвили он заявил, что они “явно не новы и достаточно давно вызывают много вопросов, в первую очередь в контексте ликвидации коррупции в строительстве. Озвученные Саакашвили инициативы уже давно ходят в виде предложений от разных застройщиков. Так, одна из главных реформаторских новелл Офиса простых решений – создание Градостроительного кадастра как единственного источника градостроительной информации. Но это все то же самое, что и Единая электронная система градостроительства, которая уже запущена экспериментально и скоро должна заработать на постоянной основе. И на базе уже запущенной Единой системы градостроительства вполне можно развивать все то, что предлагает Саакашвили”.

Эксперт добавил, что создать градостроительный кадастр хотели еще в 2011 году, когда принимался закон о регулировании градостроительной деятельности.

“Президентом Конфедерации строителей Украины и в то время был Парцхаладзе, и он уже тогда выступал за реализацию этой идеи. Вот только с ноября 2016-го по октябрь 2019-го Парцхаладзе был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства по вопросам строительной отрасли. И не делал никакого градостроительного кадастра, который пропагандировал до прихода на должность и предлагает сейчас, когда уже ушел из власти. Что же ему мешало его создать на высоких должностях? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности: точка сидения определяет точку зрения, – написал Молчанов. – В общем, наблюдаем, как ретрограды продолжают ломать копья в надежде сворачивания изменений в ГАСИ, но, как говорится, караван идет”.

В Офисе простых решений, в который Саакашвили ловко переименовал Исполком реформ, кипит работа. Правда, кипит она… Posted by Kirill Molchanov on Kolmapäev, 22. juuli 2020

2 июня “24 канал” написал, что Лев Парцхаладзе планирует войти в исполком Национального совета реформ, который 7 мая возглавил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По информации СМИ, назначение Парцхаладзе в совет реформ при президенте якобы лоббировали глава Офиса президента Андрей Ермак и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.