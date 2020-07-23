Мнение: Кризис перепроизводства замков

23.07.2020, 5:10, Разное

Заброшенная деревня с минизамками в Турции.

Строительная группа компаний успела с 2014-го года построить 723 однотипных мини-замка трех основных проектов (чтобы у желающего иметь свой мини-замок, был выбор), прежде чем обанкротилась. В 2019-м году осуществлялись попытки реализовать как минимум 100 "замков", чтобы покрыть долги, но безуспешно, поэтому замковая заброшка Бурж-аль-Бабас по-прежнему стоит без хозяев (некоторая часть замков выкуплена саудитами, но эти замки также стоят пустыми, а возможностей перепродать их не очень много).

Классический кризис перепроизводства замков.