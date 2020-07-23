 

Мнение: Как “заварить кашу”, а потом сделать вид, что ничего не случилось!

23.07.2020, 5:10, Разное

Найдите самую дальнюю заброшенную грядку в вашем огороде. Осторожно подойдите, и резким движением руки вырвите с корнем главный сорняк!
Возможно, туземным овощам это не понравится… Кого это волнует.
Теперь выберите молодой, крепкий, перспективный саженец сорта “ЛДПР”.
Чтобы ваш варяг сразу не завял, взрыхлите грядку омоном и обильно удобряйте дополнительным бюджетным финансированием.
А теперь, сделайте шаг назад и полюбуйтесь, какую кашу Вы опять заварили!

Источник: Достало





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