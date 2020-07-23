Мнение: Как “заварить кашу”, а потом сделать вид, что ничего не случилось!

23.07.2020, 5:10, Разное

Найдите самую дальнюю заброшенную грядку в вашем огороде. Осторожно подойдите, и резким движением руки вырвите с корнем главный сорняк!

Возможно, туземным овощам это не понравится… Кого это волнует.

Теперь выберите молодой, крепкий, перспективный саженец сорта “ЛДПР”.

Чтобы ваш варяг сразу не завял, взрыхлите грядку омоном и обильно удобряйте дополнительным бюджетным финансированием.

А теперь, сделайте шаг назад и полюбуйтесь, какую кашу Вы опять заварили!