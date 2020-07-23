США закупят у Pfizer и BioNTech 100 миллионов доз вакцины против COVID-19

23.07.2020, 5:01, Новости дня

Власти США готовы заплатить почти два миллиарда долларов за 100 млн доз вакцины против COVID-19, разрабатываемой компаниями Pfizer и BioNTech SE, в случае, если эта вакцина окажется безопасной и эффективной, сообщили в среду представители Pfizer.

Так как курс вакцинации, скорее всего, будет состоять из двух доз, приобретаемого количества хватит на 50 миллионов человек. Стоимость одного курса прививок оценивается в 39 долларов.

Пока что, это крупнейшие инвестиции властей США в производство вакцины против коронавируса. При этом Pfizer и BioNTech не получат эти деньги в случае, если их вакцина не пройдет клинические испытания.

В случае успешных испытаний, американцы будут получать вакцину бесплатно, основные затраты лягут на плечи медицинских страховых компаний, заявили сегодня в Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

В соответствии с соглашением, американское правительство также сможет дополнительно заказать еще 500 миллионов доз вакцины.

Pfizer надеется начать основные испытания вакцины уже на следующей неделе, в ожидании получения одобрения регулирующих органов, заявил в интервью главный научный сотрудник Pfizer Михаэль Долстен.

«Мы уже начинаем процесс распределения вакцины в различных клинических центрах в США и в других местах, – сообщил Долстен. – Мы смотрим на карту заболеваемости и получаем рекомендации от Центров контроля и профилактики заболеваний (СDC) в отношении того, где регистрируется наибольшая заболеваемость COVID-19».

Вакцина уже показала многообещающие результаты на ранних стадиях тестирования на людях, у которых выработались антитела, необходимые для борьбы с вирусом. Вакцина, разрабатываемая Pfizer и BioNTech, считается одной из наиболее многообещающих из списка более чем 150 вакцин, которые сейчас испытываются учеными по всему миру, так как представляет собой искусственно созданный и адаптированный генетический материал возбудителя коронавируса – его РНК-молекулу.