Интеллектуалы 40 стран поддержали белорусов

23.07.2020, 4:45, Разное

«Новая» публикует текст заявления.

Международная коалиция за демократическое обновление — глобальная инициатива интеллектуалов, активистов и политиков всего мира, выступающих против авторитарных режимов, — поддержала белорусское гражданское общество.

Заявление в поддержку белорусов, борющихся за свободу, подписали представители 40 стран, в том числе нобелевский лауреат по литературе Марио Варгас Льоса, британский драматург Том Стоппард, польский кинорежиссер Агнешка Холланд, президент Freedom House Майкл Абрамович, американский философ Фрэнсис Фукуяма, известный болгарский политолог Иван Крастев, архитектор польских посткоммунистических реформ Лешек Бальцерович и еще почти две сотни политиков, актеров, священнослужителей, правозащитников, художников. Россияне, подписавшие заявление, — Михаил Касьянов, Леонид Гозман, Лилия Шевцова, Андрей Пионтковский.

«НОВАЯ» ПРИВОДИТ ЗАЯВЛЕНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕОригинал на английском — здесь

Свободу Беларуси!

В Беларуси режим вновь развязал репрессии против народа. Накануне объявленных властями президентских выборов, назначенных на 9 августа сего года, под ударом оказались кандидаты в президенты и члены их команд, лидеры оппозиции, гражданское общество, представители средств массовой информации и ни в чем не повинные граждане. Два основных конкурента, которые бросили вызов лицу, занимающему эту должность, Сергей Тихановский и Виктор Бабарико, а также члены их команд брошены в тюрьмы. Продолжается давление на их сторонников.

Десятки активистов оказались за решеткой за участие в законных и мирных акциях, включая видных лидеров оппозиции Николая Статкевича и Павла Северинца.

По имеющейся информации, все задержанные и арестованные лица содержатся в ужасных условиях, в холодных камерах, лишены самых элементарных средств гигиены, подвергаются пыткам.

Незаконные и неспровоцированные задержания мирных жителей продолжаются ежедневно с применением неоправданной жестокой силы.

Поведение существующего в Беларуси режима противоречит всем международным обязательствам страны в области демократии и проведения выборов.

Международное сообщество не имеет права игнорировать грубые нарушения прав человека и основных свобод белорусов и мириться с этим.

Мы выражаем поддержку народу Беларуси, который требует уважать свои права и свободы и выступает за свободные и справедливые выборы.

Мы требуем незамедлительного и безоговорочного освобождения всех тех, кого задержали и арестовали по политическим мотивам.

Мы настоятельно требуем от властей Беларуси вернуть людям соответствующие международным стандартам свободные и справедливые выборы, которых они лишены уже долгое время.

Мы также настоятельно призываем власти Беларуси выполнять свои международные обязательства по обеспечению свободы собраний, свободы выражения, свободы слова, прекратить блокировку независимых медиа, прекратить запугивать журналистов и покончить с политически мотивированными преследованиями.

Мы осуждаем эскалацию полицейского насилия против мирных собраний, в отношении журналистов и обычных жителей и предупреждаем власти Беларуси о недопустимости применения насилия и силы во время нынешней политической кампании.

Мы настоятельно призываем международные правозащитные организации, Европейский союз, демократические страны решительно реагировать и принимать эффективные меры для предотвращения опасных действий властей Беларуси.

Мы призываем международное сообщество поддержать народ Беларуси в его борьбе за свободу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ На всех ОМОНа не хватит. Лукашенко действует по-старому, а белорусы изобретают новое сопротивление