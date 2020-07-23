 

Назван срок передачи флоту фрегатов «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов»

23.07.2020, 4:30, Новости дня

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов назвал плановый срок передачи ВМФ РФ фрегатов проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

«Строительство этих кораблей продлится 4,5 года, флот их получит на рубеже 2025-2026 годов», – приводит Рахманова РИА «Новости».

При этом глава ОСК отметил, что количество ракетных шахт на фрегатах «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» может быть увеличено с 16 до 24.

Напомним, в понедельник на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге состоялась закладка двух фрегатов модернизированного проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

Тем временем во вторник в состав Военно-морского флота вошел первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов».





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