Мнение: Дегтярев – плохой знак. Прогноз для Хабаровска

23.07.2020, 4:10, Разное

Приколы Михаила Дегтярева

Давал сегодня интервью “Голосу Америки” по скайпу насчет Хабаровска. И по ходу разговора сформировалась мысль… довольно тревожная, честно говоря.

Основной вопрос – что Кремль собирается делать с Хабаровскими протестами? Ведь “понятно”, что “годить” (любимая тактика Путина – сидеть в кустах и ждать, чем дело кончится) – в данном случае довольно рискованна. Если людей пустить “гулять” по улицам, дожидаясь, пока им надоест – им, конечно, может надоесть, но что они тогда решат? Просто плюнуть и разойтись – или плюнуть и перейти к более агрессивным действиям?

И тогда остаются два основных варианта: или “приморский” – попытаться залить регион деньгами, так, как это сделали в Приморье в 2018 году по ходу анекдотичных и позорных “трех туров выборов”. Или силовой (то есть опять же “приморский”, но более ранний) – прислать московский ОМОН с дубинками и начать “мочить”.

Однако для варианта “залить деньгами” во Владивосток в 2018 году специально завезли Кожемяку, “тяжеловеса”, хорошо знакомого в Кремле; его даже сдернули ради такого дела с губернаторства на Сахалине.

А вот в Хабаровск в 2020 году прислали Дегтярева, то есть – петрушку. Клоуна. Михайла не подкачал – сразу, как приехал, начал “мочить корки”: от внезапного “признания в любви всем хабаровчанам” до отказа выйти к народу, скандирующему “Дегтярев, выходи” у стен тамошнего “Белого Дома”. В общем, то всех любит, то изображает из себя буку – “а чего это я должен к ним выходить, когда зовут, я им что, клоун?” Твою мать – угадал!!

Но присылка клоуна вместо тяжеловеса означает, что заливать деньгами не будут – клоуну раздавать бабло никто не поручит, он для этого рылом не вышел.

Следовательно, готовится именно силовой вариант, и присылка Дегтярева сигнализирует именно об этом. Протест в Хабаровске собираются ГАСИТЬ.