 

Мнение: Когда уже эту ВШЭ разгонят?

23.07.2020, 4:05, Разное

Опять отличились преподаватели и «знаменитый» преподаватель Гусейнов, который 29 октября 2019 года опубликовал запись в Facebook, где заявил, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна» (по материалам с сайте lenta.ru).

Изображение взято с сайта russian.rt.com

И вот снова, уже ТАСС сообщает, что:

Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” (НИУ  ВШЭ) намерен дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника  Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году.

Продолжение под катом….

Т.е. то что он изрёк ранее, к выводам его не сподвигло?

Как сообщает ТАСС:

Ранее профессор ВШЭ Гусейнов, комментируя один из постов в Facebook,  назвал теракт на Дубровке “национально-освободительной борьбой  чеченского народа”.

Изображение взято с сайта ura.news

ВШЭ как обычно, сделала вид, что совершенно не поддерживает зарвавшегося завравшегося сотрудника. И, как обычно и как много раз уже делала до этого, заявило что так не считает (как сказал  Гусейнов) и обязательно разберётся и даст оценку. Но сначала проанализирует. Т.е. одного раза было явно мало. А сколько раз «это куча»?

“Высшая школа экономики считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания причин террористических актов. И не имеет значения, где, в какой стране и при каких обстоятельствах эти события произошли. Такие вещи, как терроризм, геноцид, холокост, массовые убийства нельзя оправдать ничем, и это позиция всего цивилизованного общества, а не только НИУ ВШЭ. Что касается высказывания, которое послужило предметом дискуссии, то университет его проанализирует и даст ему правовую оценку”, – заявил директор по связям с общественностью ВШЭ Андрей Лавров.

Хорошо что вообще хоть что-то ответили.

Здесь в ЖЖ работает целая группа троллей из ВШЭ. Их деятельность ВШЭ оценить не собирается? Группа которая целенаправленно занимается дискредитацией СССР.

Или именно это совпадает с желаниями властьдержащих? Ну тогда и ВШЭ делает «благое» дело и всем силами продвигает чаяния властьдержащих. Просто надо сделать вид, что ВШЭ неудобно за высказывание сотрудника. И так до следующего раза.

Источник: Достало





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / Зловещая тайна долины Сен-Луис: Кто изувечил и убил лошадь по кличке Леди?

08.07 / «Медведей разрывали на части»: Старожилы Белоруссии рассказывали про странных ящериц-крокодилов из болота

10.05 / В Петербурге серьезно ужесточили и продлили карантин: все подробности

21.06 / Личное: Если изменил муж

16.07 / Мнение: Под Зайцево погиб американский наемник

16.07 / Заврались… Разница — в 50 раз!

27.05 / Мнение: Письмо: “Ушла романтика, остались помидоры”

06.07 / В Твери закрасили граффити с портретом Солженицына на фасаде пятиэтажки

06.07 / Мнение: Речь Штурманов

25.05 / Учёные называли 10 вещей, о радиоактивности которых мало кто знает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска