Мнение: Когда уже эту ВШЭ разгонят?

23.07.2020, 4:05, Разное

Опять отличились преподаватели и «знаменитый» преподаватель Гусейнов, который 29 октября 2019 года опубликовал запись в Facebook, где заявил, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна» (по материалам с сайте lenta.ru).

Изображение взято с сайта russian.rt.com

И вот снова, уже ТАСС сообщает, что:

Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” (НИУ ВШЭ) намерен дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году.

Продолжение под катом….

Т.е. то что он изрёк ранее, к выводам его не сподвигло?

Как сообщает ТАСС:

Ранее профессор ВШЭ Гусейнов, комментируя один из постов в Facebook, назвал теракт на Дубровке “национально-освободительной борьбой чеченского народа”.

Изображение взято с сайта ura.news

ВШЭ как обычно, сделала вид, что совершенно не поддерживает зарвавшегося завравшегося сотрудника. И, как обычно и как много раз уже делала до этого, заявило что так не считает (как сказал Гусейнов) и обязательно разберётся и даст оценку. Но сначала проанализирует. Т.е. одного раза было явно мало. А сколько раз «это куча»?

“Высшая школа экономики считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания причин террористических актов. И не имеет значения, где, в какой стране и при каких обстоятельствах эти события произошли. Такие вещи, как терроризм, геноцид, холокост, массовые убийства нельзя оправдать ничем, и это позиция всего цивилизованного общества, а не только НИУ ВШЭ. Что касается высказывания, которое послужило предметом дискуссии, то университет его проанализирует и даст ему правовую оценку”, – заявил директор по связям с общественностью ВШЭ Андрей Лавров.

Хорошо что вообще хоть что-то ответили.

Здесь в ЖЖ работает целая группа троллей из ВШЭ. Их деятельность ВШЭ оценить не собирается? Группа которая целенаправленно занимается дискредитацией СССР.

Или именно это совпадает с желаниями властьдержащих? Ну тогда и ВШЭ делает «благое» дело и всем силами продвигает чаяния властьдержащих. Просто надо сделать вид, что ВШЭ неудобно за высказывание сотрудника. И так до следующего раза.