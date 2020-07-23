Билл Браудер – о мерах Великобритании против российского вмешательства

23.07.2020, 3:55, Новости дня

Комитет парламента Соединенного Королевства по разведке и безопасности накануне опубликовал доклад о вмешательстве России во внутренние дела Великобритании. В частности, Москву обвинили в попытке повлиять на итоги референдума по независимости Шотландии в 2014 году, а также в том, что Россия через бизнесменов российского происхождения влияет на политическую жизнь в Лондоне.

Генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер, долгие годы ведущий кампанию против нарушителей прав человека из России, в интервью Русской службе «Голоса Америки» заявил, что доволен докладом, но за ним должны последовать конкретные действия.

Данила Гальперович: Мы знаем, что политики в Великобритании за последние годы – особенно после отравления Скрипалей – обращались к теме российского влияния в Великобритании. А что знает об этом общество в стране, насколько британцы осведомлены о том, как на их жизнь влияет Москва?

Билл Браудер: Я думаю, что публика тут знает очень немного о том, как глубоко Россия проникла в британское общество. Поэтому доклад, подготовленный парламентским Комитетом по разведке и безопасности, который оказался во всех главных теленовостях и на первых страницах газет, серьезно добавил информации о том, о чем рядовые британцы и понятия не имели. Он раскрыл для них массу деталей относительно того плохого, что представители российского правительства делают в отношении Соединенного Королевства.

Д.Г.: Как вы считаете, насколько сильно Россия влияет именно на политические круги в Британии?

Б.Б.: Я видел своими глазами, что Россия стала действовать новым способом: вместо использования своих спецслужб типа СВР, ГРУ и других контор, называющихся сокращениями из трех букв, она использует олигархов, которые обогатились за счет коррупционных схем и которым Кремль поставил задачу отправиться за рубеж для исполнения политических и разведывательных операций. А эти олигархи, в свою очередь, нанимают представителей британского истеблишмента. В частности, мы видели, как члены Палаты лордов напрямую получали деньги от российских олигархов за выполнение определенной задачи – не допустить санкций по схеме «Закона Магнитского». И мы нашли конкретные суммы и имена – как российских олигархов, так и британских политиков с обеих сторон политического спектра, вовлеченных в эти операции. Я поделился этой информацией с Комитетом парламента по разведке и безопасности, и это было важным вкладом в те выводы, которые в этом докладе были сделаны.

Д.Г.: Парламентский комитет, о котором вы говорите, предъявил претензии исполнительной власти Великобритании по поводу того, что быстрой реакции со стороны правительства на уже известные факты российского вмешательства не было. Действительно ли, по-вашему, нынешний кабинет не реагировал на действия России?

Б.Б.: Я думаю, что основная порция критики в докладе предназначалась предыдущим составам правительства, а нынешний кабинет сформирован совсем недавно. В докладе, мне кажется, прямо сказано, что целая череда предыдущих правительств это проспала. А новому кабинету там сделан намек – у него есть возможность сказать: «Мы-то как раз спать не будем, а примемся за дело». Это было логичной и разумной реакцией правительства на этот доклад – заявить, что властям Британии не нравится российское вмешательство, и они, в отличие от предыдущих коллег, собираются им заняться.

Д.Г.: Как по-вашему, они действительно собираются этим заняться?

Б.Б.: Я в принципе всегда разочарован правительствами – они склонны к тому, чтобы делать не то, что нужно, либо вообще ничего не делать. Я видел множество примеров очень жестких парламентских докладов, когда их авторы стучали кулаком по столу, и правительства даже делали заявления о намерениях это воплотить в жизнь, а после не происходило вообще ничего. Похоже, что таким может быть результат и тут, но, как активист, я буду прилагать все усилия для того, чтобы власти действительно что-то сделали.

Д.Г.: Какие действия со стороны британского политического истеблишмента в этом случае были бы правильными, на ваш взгляд?

Б.Б.: Главное, что должно произойти – должен начать исполняться закон. Здесь есть большие потоки грязных российских денег, которые вливаются в систему – и местные правоохранительные органы ничего по этому поводу не делают, нет никаких расследований для ограничения этого грязного потока. Это – огромная проблема. Также продолжается лоббирование в интересах российской власти и российских олигархов, и никто не раскрывает, лоббистом чьих интересов он является. И появляется возможность санкций, возможность заморозки находящихся здесь активов коррумпированных российских чиновников. Местный «Закон Магнитского» был одобрен лишь две недели назад, я надеюсь, он поможет решить эти проблемы. Доклад, который опубликован – это очень позитивный шаг. Я реалист, и понимаю, как бывает, когда хорошие вещи так и не реализуются, но это все равно шаг вперед для многих людей, в том числе и для меня, говорившего годами об этой проблеме. Теперь это черным по белому написано в документе очень серьезного парламентского комитета, и от этого можно отталкиваться.