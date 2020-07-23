VOAэкспресс 22 июля 2020

23.07.2020, 3:55, Новости дня

«Операция Ледженд»

Президент Дональд Трамп объявил в среду о том, что его администрация направит в крупнейшие американские города федеральных агентов для того, чтобы покончить с нарастающей волной насильственных преступлений.

Президент подчеркнул, что «у нас нет другого выбора, кроме как включиться» в решение проблемы, ставшей актуальной для многих американских мегаполисов, жители которых страдают от растущей преступности.

#ОднаМинутавНьюЙорке

Свое столетие всемирно известный парк развлечений Deno’s Wonder Wheel, расположенный на Кони-Айленд в Бруклине, встречает без гостей. Многим парк известен благодаря голливудским фильмам и сериалам. «Колесо чудес» (Wonder Wheel) высотой 46 метров было построено в 1920 году. Этим летом все аттракционы закрыты в связи с пандемией коронавируса

«Искусство на карантине» – поэзия

Как пандемия повлияла на работу творческих людей в США? Как самоизоляция отразится на разных видах искусства? Герой выпуска житель Нью-Йорка поэт Бахыт Кенжеев. Карантин сорвал все его творческие планы и заставил несколько месяцев просидеть дома. Получилось ли у него писать при режиме самоизоляции?

Подкаст

Мы поговорили о джазе с историком музыки, «поющим ведущим» Олегом Фришем. Что нужно, чтобы играть джаз по-настоящему? Чем дарк-джаз отличается от техно-джаза? Как спеть «Московские окна» так, чтобы захотелось танцевать? И что общего у Леди Гаги и Тони Беннета? Слушайте джаз вместе с нами