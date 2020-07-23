 

Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца

23.07.2020, 3:30, Новости дня

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе житель России Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Отец, тебя будет не хватать. Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной», – написал Нурмагомедов в своем в Instagram.

Напомним, в середине мая Хабиб Нурмагомедов сообщил, что у его отца выявлен коронавирус. Тогда же сообщалось, что тренера подключали к аппарату ИВЛ. В июне он рассказал, что Абдулманап находится в тяжелом состоянии.

3 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти Абдулманапа Нурмагомедова – заслуженного тренера России, старшего тренера сборной Дагестана по боевому самбо, мастера спорта СССР по вольной борьбе, воспитавшего 18 чемпионов мира по боевому самбо. 4 июля Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане.

Соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова сыну российского тренера выразили президент России Владимир Путин, американский актер Жан-Клод ван Дамм и ирландский боец UFC Конор Макгрегор.





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