В Харькове задержали мужчину, заявившего о неправдивом захвате заложников. Ему грозит до шести лет тюрьмы

23.07.2020, 3:04, Новости дня

Правоохранители задержали 50-летнего жителя Харькова, который сегодня заявил о захвате заложников. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

В полиции рассказали, что к ним позвонил мужчина, который заявил, что захватил здание по улице Бондаренковской. Он добавил, что в доме удерживается женщина, а у него есть оружие и взрывчатка.

На месте происшествия правоохранители установили, что здание принадлежит 41-летней женщине, которая находилась дома и ей ничего не угрожало. Оружия и взрывчатки не обнаружили.

В ведомстве отметили, что разыскали мужчину, который оставил ложное сообщение о захвате заложников. Предварительно установлено, что у него был конфликт с хозяйкой дома.

Мужчине планируют сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Telegram-канал “ХС | Харьков” писал, что в 13.17 неизвестный сообщил о захвате частного дома по адресу улица Бондаренковская, 12. По словам захватчика, у него были оружие и взрывчатка.