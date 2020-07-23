 

Зеленский подписал закон об изменении избирательного законодательства

23.07.2020, 3:04, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования избирательного законодательства”. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Документ предусматривает урегулирование неувязок, уточнение сроков, упрощение избирательных процедур и их унификацию. В частности, изменения вносятся в Избирательный кодекс Украины, законы “О Центральной избирательной комиссии”, “О Государственном реестре избирателей”, сказано в сообщении.

Закон предполагает изменения относительно заполнения избирательных документов, процесса подсчета голосов, подачи документов кандидатами, ограничения для одновременного баллотирования на местных выборах.

Также усовершенствовано законодательство по вопросам территориальной организации выборов и системы избирательных комиссий на местных выборах, уменьшен денежный залог на местных выборах, отметили в Офисе президента.

Изменения касаются вопросов деятельности Центральной избирательной комиссии, функционирования Государственного реестра избирателей, привлечения к административной и уголовной ответственности за правонарушения в ходе избирательного процесса.

Верховная Рада Украины на заседании 16 июля внесла изменения в Избирательный кодекс. За проект закона №3485 проголосовали 308 народных депутатов.

Закон определяет, что выборы по партийным спискам проводятся на уровне территориальных общин с населением больше 10 тыс. избирателей. Ранее пропорциональная система применялась для крупных населенных пунктов, где проживало 90 тыс. и более избирателей.

Гражданская сеть “Опора” считает, что такое изменение избирательной системы непосредственно перед началом выборов противоречит международным стандартам избирательного законодательства. Также эти нововведения существенно ограничивают возможность самовыдвижения граждан”, – подчеркнули в общественной организации.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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