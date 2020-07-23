 

Мнение: Федеральная оккупация Портленда

23.07.2020, 3:01, Разное

В американском Портленде продолжаются массовые протесты, которые системно перерастают в столкновения с полицией. Протестующие требуют реформы полиции Портленда, активной борьбы с расовой дискриминацией и демонтажа памятников связанных с расизмом и колониализмом и т.д.
На угрозы Трампа направить в Портленд вооруженные силы, городской совет Портленда отреагировал прямым запретом местной полиции сотрудничать с федеральными чиновниками. Решение было принято в знак протеста против "федеральной оккупации Портленда" https://www.portlandmercury.com/blogtown/2020/07/22/28665642/city-council-votes-to-end-portland-police-cooperation-with-federal-officers. Запрет касается и "титушек в форме", принадлежность которых к тем или иным военизированным структурам сложно определить. Запрещается принимать или оказывать помощью любым силовикам, которые прибыли в Портленд для наведения порядка по распоряжению Трампа. Решение должно подтвердить ранее существовавшую рекомендацию "не сотрудничать с федералами для подавления протестов", которое часть полицейских Портленда игнорировали. Теперь их пытаются обязать официально. Трамп заявил, что чиновники в Портленде превышают свои полномочия и нарушают закон, угрожая отправить в Портленд дополнительные силы для борьбы с протестами.

Ниже, кадры с протестов 20-22 июля.

Вот такое вот мурло американской "демократии".

Источник: Colonel Cassad





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