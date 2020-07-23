 

Мнение: Почему Горбачёв недолюбливал Валентину Терешкову? Совместных фото практически нет…

23.07.2020, 2:55, Разное

Смог найти только одно фото…

Источник: Достало





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