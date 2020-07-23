Трамп допустил закрытие других дипмиссий Китая в США вслед за Хьюстоном

23.07.2020, 2:48, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил возможность закрытия дополнительных дипломатических миссий Китая в США вслед за генеральным консульством в Хьюстоне.

«Что касается закрытия дополнительных посольств (дипмиссий), то это всегда возможно», – приводит слова Трампа ТАСС.

«Вы видите, что происходит. Мы думали, что там пожар – в том [генконсульстве КНР в Хьюстоне], которое мы закрыли. Все говорили: пожар, пожар. Видимо, они сжигали документы, бумаги. Хотел бы я знать, в чем там дело», – сказал глава Белого дома, комментируя сообщения о том, что сотрудники генконсульства Китая после получения предписания властей США о прекращении деятельности миссии начали сжигать документы.

В США продолжают действовать консульства Китая в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

Накануне США потребовали от Китая закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне в течение 72 часов. Позже Госдеп раскрыл причины закрытия генконсульства Китая в Хьюстоне.

В тот же день официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила о поступивших в адрес посольства КНР в Вашингтоне угрозах взрыва и убийства.

Кроме того, в среду США решили закрыть американское консульство в китайском Ухане.

Ранее глава МИД Китая заявил об утрате Вашингтоном разума, нравственности и доверия.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о подготовке Китая к «финансовому разводу» с Америкой.



