Назван овощ, который снижает вредное воздействие от сигарет
23.07.2020, 2:20, Новости дня
Во время последних исследований обнаружилось, что пигмент ликопин, который содержится в помидорах, снижает последствия, вызванные вредным воздействием сигарет. Кроме этого, томаты также снижают риск развития рака легких.
По словам ученых, они также обнаружили связь между употреблением помидоров и остротой зрения. Витамин А и бета-каротин, которые содержатся в помидорах, являются антиоксидантами и способствуют хорошему зрению.
Было обнаружено, вещество под названием ликопин снижает риск сердечных заболеваний. Такая особенность объясняется воздействием вещества на жиры в крови. Другими словами, пигмент защищает артерии от накопления холестерина.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет