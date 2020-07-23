Назван овощ, который снижает вредное воздействие от сигарет

23.07.2020, 2:20, Новости дня

Во время последних исследований обнаружилось, что пигмент ликопин, который содержится в помидорах, снижает последствия, вызванные вредным воздействием сигарет. Кроме этого, томаты также снижают риск развития рака легких.

По словам ученых, они также обнаружили связь между употреблением помидоров и остротой зрения. Витамин А и бета-каротин, которые содержатся в помидорах, являются антиоксидантами и способствуют хорошему зрению.

Было обнаружено, вещество под названием ликопин снижает риск сердечных заболеваний. Такая особенность объясняется воздействием вещества на жиры в крови. Другими словами, пигмент защищает артерии от накопления холестерина.