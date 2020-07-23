 

Назван овощ, который снижает вредное воздействие от сигарет

23.07.2020, 2:20, Новости дня

Во время последних исследований обнаружилось, что пигмент ликопин, который содержится в помидорах, снижает последствия, вызванные вредным воздействием сигарет. Кроме этого, томаты также снижают риск развития рака легких.

По словам ученых, они также обнаружили связь между употреблением помидоров и остротой зрения. Витамин А и бета-каротин, которые содержатся в помидорах, являются антиоксидантами и способствуют хорошему зрению.

Было обнаружено, вещество под названием ликопин снижает риск сердечных заболеваний. Такая особенность объясняется воздействием вещества на жиры в крови. Другими словами, пигмент защищает артерии от накопления холестерина.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Джонсон озвучил планы по выходу из карантина. Основные ограничения снимут не раньше июня

16.07 / В Украине снова выросло количество новых случаев заражения коронавирусом

13.05 / Samsung Galaxy Tab S6 Lite поступил в продажу в России

06.07 / В Белом доме назвали статью о РФ и талибах безосновательной

19.05 / Лавров обвинил США в разрушении ограничений в сфере стратегической стабильности

06.06 / В этом сезоне открывать детские лагеря нельзя – главный санврач Ляшко

08.07 / Помпео: США введут визовые органичения для китайских чиновников из-за Тибета

02.07 / Серьезный пожар в центре Москвы потушен

13.07 / При падении Ан-2 в Нижегородской области погиб человек

30.05 / Отечественный внедорожник Chevrolet Niva получил прибавку к цене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска