 

Мнение: О тревожной новости про иммунитет к коронавирусу

23.07.2020, 2:19, Разное

Пока первая волна коронавирусной инфекции ещё толком не закончилась в России, а вторая – ещё даже не началась, можно заняться поиском ответов на волнующие вопросы. Например о том, приобретают ли переболевшие CoVID-19 хотя бы временный иммунитет к коронавирусу. Или, если проще, можно ли заболеть этой гадостью дважды?

Если по классике, то на любое перенесённое инфекционное заболевание организм формирует иммунный ответ. И это положено в основу концепции вакцинации от различных болезней.

Но с SARS-CoV-2 многое не так, как обычно.

И прежде были исследования, согласно которым у некоторых переболевших CoVID-19 в дальнейшем выявляется крайне низкий уровень антител к коронавирусу. Что может означать как включение других форм иммунного ответа, так и высокий риск повторного инфицирования. Особенно, если штаммы SARS-CoV-2 будут отличаться из-за произошедших мутаций.

Тем не менее, сообщения о повторных заражениях #коронавирус­ной инфекцией носили единичный характер. Причём некоторые из них отвергались из-за не вполне корректных методик диагностирования. И, в общем, это всё казалось далёким.

Но вот теперь отличилась #Россия. Во Владимирской области зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Владимир Сипягин. По его словам, повторно инфицировался один из медиков. Губернатор уточнил, что первое и второе заражения произошли в течение всего двух месяцев. Ранее официально не сообщалось о повторных заражениях на территории России.

С одной стороны, медработники входят в группу высокого риска по CoVID-19. С другой, и средства индивидуальной защиты они используют более совершенные, чем просто одноразовые медицинские маски. Но в любом случае, новость неприятная. Она означает, что даже переболевшим придётся соблюдать осторожность, а #вакцина может оказаться не слишком эффективной на больших выборках населения.

И чего теперь ждать от «второй волны», новых массовых ограничений?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Мнение: Сколько ждут хозяев собаки?

02.07 / MTV перезапустит популярный мультсериал «Бивис и Баттхед»

24.06 / В гостях у принца Саудовской Аравии: экскурсия по его дому в Лос-Анджелесе с 39 ванными комнатами

24.05 / Атака чупакабры? В 1979 году в Испании нечто убивало собак, свиней и коз, высасывая кровь и удаляя органы из тела

15.03 / Мнение: Письмо: “Закрыть глаза на флирт не мог”

12.05 / «Все вокруг цветет и пахнет, вот и я за компанию»: Анна Кошмал рассказала о карантине на Украине

07.06 / Устроивший разборки с Пригожиным Шнуров больно уколол Валерию

20.05 / “Хороша!”: Галкин обомлел от соблазнительных движений 71-летней Пугачевой

28.06 / Запад пытается сорвать голосование за поправки к Конституции?

24.05 / В Сети поздравляют Константина и Софью Эрнст с рождением третьего ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска