Мнение: О тревожной новости про иммунитет к коронавирусу

23.07.2020, 2:19, Разное

Пока первая волна коронавирусной инфекции ещё толком не закончилась в России, а вторая – ещё даже не началась, можно заняться поиском ответов на волнующие вопросы. Например о том, приобретают ли переболевшие CoVID-19 хотя бы временный иммунитет к коронавирусу. Или, если проще, можно ли заболеть этой гадостью дважды?

Если по классике, то на любое перенесённое инфекционное заболевание организм формирует иммунный ответ. И это положено в основу концепции вакцинации от различных болезней.

Но с SARS-CoV-2 многое не так, как обычно.

И прежде были исследования, согласно которым у некоторых переболевших CoVID-19 в дальнейшем выявляется крайне низкий уровень антител к коронавирусу. Что может означать как включение других форм иммунного ответа, так и высокий риск повторного инфицирования. Особенно, если штаммы SARS-CoV-2 будут отличаться из-за произошедших мутаций.

Тем не менее, сообщения о повторных заражениях #коронавирус­ной инфекцией носили единичный характер. Причём некоторые из них отвергались из-за не вполне корректных методик диагностирования. И, в общем, это всё казалось далёким.

Но вот теперь отличилась #Россия. Во Владимирской области зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Владимир Сипягин. По его словам, повторно инфицировался один из медиков. Губернатор уточнил, что первое и второе заражения произошли в течение всего двух месяцев. Ранее официально не сообщалось о повторных заражениях на территории России.

С одной стороны, медработники входят в группу высокого риска по CoVID-19. С другой, и средства индивидуальной защиты они используют более совершенные, чем просто одноразовые медицинские маски. Но в любом случае, новость неприятная. Она означает, что даже переболевшим придётся соблюдать осторожность, а #вакцина может оказаться не слишком эффективной на больших выборках населения.

И чего теперь ждать от «второй волны», новых массовых ограничений?